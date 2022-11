Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la politique domine toujours les débats information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi matin, les premiers résultats des élections de mi-mandat n'ayant pas permis de lever totalement les incertitudes ayant trait à la situation politique américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent autour de 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



En l'absence d'indicateurs économiques, l'attention des investisseurs est presque exclusivement concentrée sur le risque politique, ce qui pousse les intervenants à réduire leur exposition au risque.



Si les résultats définitifs des 'midterms' organisées hier ne sont pas encore connus, le Parti républicain semble assuré de détenir la majorité à la Chambre des représentants tandis que le camp démocrate, lui, paraît bien placé pour conserver le contrôle du Sénat.



Cette nouvelle configuration du Congrès risque bien de freiner les ambitions de Joe Biden sur les questions budgétaires et fiscales, ce qui - en tout cas du point de vue de Wall Street - peut être considéré comme un motif de soulagement.



'Biden ne va probablement pas être en mesure de faire avancer ses grands projets au vu de la majorité républicaine qui se dessine à la Chambre des Représentants', pronostiquent les économistes de Commerzbank.



'Cela va surtout s'appliquer aux nouveaux programmes éventuels en matière d'aide sociale', souligne la banque allemande.



'Cette perspective ne constitue peut-être pas une si mauvaise chose pour le pays', poursuit-elle.



'Après tout, la situation budgétaire des Etats-Unis n'autorise pas vraiment le lancement de grandes dépenses financées par la dette', estime Commerzbank.



L'absence d'une 'vague rouge' républicaine - qui aurait pu ouvrir la voie à des évolutions rapides au niveau de la fiscalité et de la réglementation - semble toutefois décevoir les investisseurs.



Sur le marché des changes, le dollar peine à reprendre du terrain après son repli des derniers jours, pénalisé par la perspective d'un soutien budgétaire limité à l'économie susceptible à son tour de ralentir encore un peu plus la croissance.



Les interrogations sur la politique budgétaire se traduisent aussi par une remontée des rendements des emprunts d'Etat américains, avec un papier à dix ans qui se redresse aux abords de 4,15%.



Les valeurs liées aux cryptomonnaies s'inscrivent en forte baisse en avant-Bourse dans un contexte d'aversion au risque lié à un brusque mouvement de consolidation du secteur, sur fond de craintes entourant sa stabilité.



'La plateforme d'échange de crypto-actifs FTX.com a connu une crise de liquidités qui a conduit son rival Binance à trouver un accord en vue de son rachat hier, ce qui suscite pas mal de bruit et ce qui se répercute en partie sur les marchés d'actions', explique Deutsche Bank.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.