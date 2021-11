Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la peur du reconfinement pèse information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue sur une note de prudence vendredi matin, la menace d'un reconfinement dans plusieurs pays d'Europe replongeant les marchés dans un climat d'aversion au risque après les records de la veille. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,5%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,5%, annonçant un début de séance relativement incertain. Les investisseurs redoutent que le durcissement des mesures sanitaires qui se profile sur le Vieux Continent face à la résurgence des cas d'infection par le coronavirus ne vienne pénaliser l'économie de la région. 'Le confinement 'total' prononcé ce matin en Autriche en réaction à la détérioration de la situation relative au Covid devrait peser à hauteur de 1,5% du PIB du pays au 4ème trimestre', estiment ainsi les économistes de Capital Economics. 'Si ce n'est pas cela qui va faire une grosse différence au niveau de l'activité dans la zone euro, il y a un risque évident que des économies plus importantes, à commencer par l'Allemagne, suivent le même chemin', avertit le bureau d'études londonien. Pour les analystes, un confinement généralisé en Allemagne pourrait emmener le pays, voire l'ensemble de la zone euro, en zone de contraction économique sur le dernier trimestre de l'année. En Europe, tous les grands marchés de la cote européenne évoluent dans le rouge ce vendredi, à l'exception de Zurich, avec parfois des chutes spectaculaires comme à Vienne (-3,3%), qui avait grimpé de plus de 33% cette année. La lourdeur des actions entraîne un repli marqué des rendements obligataires de référence, celui des Treasuries américaines à dix ans chutant de 3,5 points de base à 1,53%. Le dollar joue également son rôle de valeur refuge en progressant de 0,7%, autour de 1,1290, face à l'euro. L'absence de publications de résultats et d'indicateurs économiques ne fait rien pour dynamiser la tendance même si l'arrivée à expiration de nombreux produits dérivés ('trois sorcières') pourrait provoquer une forte volatilité en fin de séance.

