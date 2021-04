Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la pause se poursuit malgré de bons résultats Cercle Finance • 20/04/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Après ses records de la semaine passée, Wall Street poursuit sa consolidation mardi en début de séance, suivant ainsi la tendance des Bourses européennes malgré des résultats bien meilleurs que prévu. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,7% à 33.824,8 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,8% à 13.794,4 points. La Bourse de New York avait été soutenue par de solides indicateurs économiques ces derniers temps et l'absence de statistiques au menu du jour se traduit par des échanges sans grand enthousiasme. La dernière série de résultats trimestriels ne semble pas suffisante pour inciter les investisseurs à pousser les marchés encore plus haut après quatre semaines consécutives de hausse pour le S&P 500. Plusieurs grands noms de la cote ont pourtant dévoilé des comptes supérieurs aux prévisions des analystes financiers. Johnson & Johnson progresse ainsi de 2,5% après avoir fait état ce matin d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, relevé ses prévisions annuelles et rehaussé son dividende trimestriel. Procter & Gamble prend lui aussi le chemin de la hausse (+1%) après avoir dévoilé ce matin des résultats meilleurs que prévu au titre de son troisième trimestre clos fin mars et annoncé des augmentations de prix visant à répercuter la hausse de ses coûts. L'assureur Travelers - qui cote également sur le Dow Jones - prend de son côté 1,3% après la publication de résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes. Cisco perd quant à lui 1,7% après une initiation prudente à 'conserver' des analystes de Deutsche Bank. Netflix cède 1,3% en attendant la parution, dans la soirée, de résultats trimestriels qui ne devraient pas révéler de grandes surprises à en croire les analystes.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.