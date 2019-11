Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la pause devrait se prolonger Cercle Finance • 06/11/2019 à 15:09









(CercleFinance.com) - Le mouvement de pause devrait se confirmer mercredi à New York, où les marchés semblent prêts à ouvrir à des niveaux proches de leurs pics historiques alors que les catalyseurs se font moins nombreux. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,1%, annonçant une hausse minime à l'ouverture. Wall Street avait déjà fini sans grande direction hier, sur des écarts anecdotiques de l'ordre de plus ou moins 0,1%, après avoir égalé ou inscrit de nouveaux records en cascade. 'Le rally du Dow Jones semble perdre en intensité depuis quelques jours, la remontée signée vendredi puis lundi entrant désormais dans une phase de consolidation', affirme-t-on chez IG. 'Un enfoncement du support des 27.403 points apporterait la confirmation qu'une tendance négative est en train de se mettre en place, avec à la clé un possible retracement du Fibonacci, à 27.160 points', poursuit le courtier britannique. 'Tant que ce niveau n'est pas cassé, la tendance de court terme demeure haussière', assure IG. Seule inquiétude, une statistique publiée dans la matinée semble attester d'une économie américaine en perte de vitesse. La productivité de la main d'oeuvre non-agricole a en effet reculé de 0,3% au troisième trimestre, alors que le consensus visait une hausse de 0,8%. Si le nombre d'heures travaillées a affiché une augmentation de 2,4%, la production, elle, n'a progressé que de 2,1%. Côté valeurs, les entreprises qui publient encore leurs résultats sont les rares à encore animer la cote. Les investisseurs attendent surtout les comptes trimestriels de Disney, qui paraîtront demain.

