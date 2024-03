Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la parole de Jerome Powell rassure information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin, rassurée par les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale sur la question du calendrier en vue d'une réduction des taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avance entre 0,4% et 0,8%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Dans un texte diffusé en amont de son audition devant la commission des services financiers de la Chambre des Représentants, Jerome Powell a jugé qu'il lui semblait approprié d'assouplir la politique monétaire de la Fed 'à un moment donné' cette année.



Dans son discours, le patron de la banque centrale réitère son approche prudente, mettant en évidence une conjoncture économique 'incertaine' et l'absence d'assurance quant à un retour prochain de l'inflation vers la cible des 2%.



D'après Powell, un assouplissement monétaire trop rapide ou trop important risquerait d'effacer les récents progrès effectués au niveau du reflux des tensions inflationnistes.



A l'inverse, souligne-t-il, un soutien insuffisant ou tardif pourrait injustement pénaliser l'activité économique et l'emploi, fait-il valoir dans son allocution.



Ces propos ont rassuré les investisseurs en confortant le sentiment de marché général, qui privilégie une croissance et une inflation mesurées permettant une prochaine normalisation de la politique monétaire de la Fed.



La publication avant l'ouverture de chiffres de l'emploi montrant un nombre moins élevé que prévu des créations de postes dans le privé le mois dernier n'a pas refroidi les investisseurs, au contraire.



D'après ADP, le secteur privé des Etats-Unis a généré 140.000 nouveaux emplois au mois de février, alors que le consensus en attendait plus de 160.000.



Toujours côté indicateurs, les investisseurs attendent maintenant les stocks des grossistes, puis des réserves de pétrole qui pourraient faire réagir les cours du pétrole.



Pour l'instant, le baril de brut léger texan (WTI) avance de 1,5% à 79,3 dollars dans un climat d'appétit pour le risque dû aux propos rassurants de Jerome Powell.





