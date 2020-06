Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la menace d'une seconde vague toujours présente Cercle Finance • 11/06/2020 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin, les investisseurs s'inquiétant d'une seconde vague d'infections au Covid-19 et du diagnostic économique peu reluisant livré la veille par la Fed. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains perdent ainsi de 1,5% à 3%, annonçant une ouverture en net repli. Les marchés devraient corriger alors le nombre de cas de coronavirus a désormais franchi la barre des deux millions aux Etats-Unis et que les hospitalisations dans l'Etat du Texas sont repassées au-dessus de leur niveau de début mars. 'La menace d'une seconde vague est (...) toujours présente et il n'y a aucune certitude qu'un vaccin sera efficace', rappellent ce matin les équipes de NN Investment Partners. 'Il est dès lors difficile d'être plus que prudemment optimiste à propos du timing de la reprise', ajoute le gestionnaire d'actifs. Les marchés accusent également le coup après les propos jugés décevants de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a douché hier soir les espoirs d'une reprise rapide de l'économie américaine. Les nouvelles projections de la Fed montrent que les responsables monétaires anticipent une contraction de 6,5% de l'économie américaine en 2020. Autre motif de déception, l'institution ne pronostique pas de retour des Etats-Unis à leur plein potentiel de croissance (+2% fin 2019) avant la fin 2021, voire le début 2022. Les dernières statistiques relatives au marché du travail illustrent, à ce titre, un ralentissement encore très timide du rythme des destructions d'emplois aux Etats-Unis. En données corrigées des variations saisonnières, les inscriptions aux allocations chômage ont atteint le nombre de 1.542.000 lors de la semaine du 6 juin, selon le Département du Travail. Ce sont tout de même 355.000 dossiers de moins que les 1.877.000 nouvelles inscriptions qui avaient été recensées la semaine précédente.

