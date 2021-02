Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la mécanique haussière tente de repartir Cercle Finance • 10/02/2021 à 16:39









(CercleFinance.com) - Après sa pause de la veille, la Bourse de New York tente de reprendre sa marche en avant mercredi matin sur fond de solides résultats trimestriels et d'apaisement des craintes concernant une éventuelle remontée de l'inflation. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones s'adjuge plus de 0,2% à 31.452,7 points tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, affiche un gain de près de 0,3% à 14.047,3 points. Le Département du Travail a fait état ce matin de prix à la consommation en hausse de 0,3% aux Etats-Unis mois de janvier, une progression parfaitement conforme aux attentes du consensus. Hors énergie et alimentation - deux catégories très volatiles - l'inflation s'est toutefois montrée nulle le mois dernier, ce qui signifie que la Réserve Fédérale dispose encore d'une marge de manoeuvre suffisante pour maintenir sa politique ultra-accommodante. D'après les économistes, les chiffres de l'inflation vont être très suivis dans les mois qui viennent afin de savoir si les effets 'reflationnistes' des politiques budgétaires expansionnistes vont contraindre la Fed à freiner la hausse de prix en revoyant à la baisse ses rachats d'actifs. Les stocks des grossistes ont quant à eux augmenté de 0,3% en décembre alors que les économistes anticipaient une progression plus faible après leur stagnation du mois précédent. L'esprit des investisseurs reste par ailleurs tourné vers la saison des résultats trimestriels d'entreprises, qui reste abordée avec une certain sérénité. Coca-Cola 5+0,5%) signe ainsi l'une des plus fortes hausses du Dow après avoir dévoilé un bénéfice par action en hausse de 6% à 47 cents au titre de son quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes. Du côté des géants des nouvelles technologies, dont les résultats avaient tiré la cote ces dernières semaines, la satisfaction est aussi de mise. Twitter s'envole de presque 10%, le dynamisme du marché de la publicité en ligne ayant soutenu les performances du site de micro-blogging sur les trois derniers mois de l'année. Le regain d'appétit pour le risque chez les investisseurs ne se traduit cependant pas par une hausse des rendements des emprunts du Trésor américain, puisque le 10 ans retombe à 1,1360%. Les cours du pétrole perdent également un peu de terrain après avoir établi de nouveaux records depuis janvier 2020 à plus de 58,7 dollars pour ce qui concerne le baril de brut américain WTI.

