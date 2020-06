Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la mécanique haussière ne s'enraye pas Cercle Finance • 02/06/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, l'absence d'indicateurs économiques n'enrayant pas la mécanique haussière des dernières semaines. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant une modeste progression à l'ouverture. Les investisseurs continuent de se focaliser sur les bonnes nouvelles, en espérant que la reprise va s'accélérer avec la poursuite des mesures de déconfinement. 'La crise actuelle s'est déroulée plus rapidement que toutes les crises précédentes et, bien qu'il s'agisse probablement d'une récession profonde, elle pourrait s'avérer relativement brève', assurent ainsi les équipes de J.P. Morgan Asset Management. 'Les perturbations liées au Covid-19 s'atténuent progressivement et les perspectives économiques s'améliorent', fait valoir le gestionnaire d'actifs. Dans ce climat d'optimisme, le Nasdaq Composite affiche une hausse de quasiment 10% sur le mois écoulé et ne se trouve plus qu'à 250 points de son record historique atteint dans le courant du mois de février. Après deux mois de progression ininterrompue - pourtant accompagnés d'une détérioration considérable des fondamentaux économiques - la question clé est de savoir jusqu'où le rally actuel peut aller. Pour les stratèges d'Unigestion, trois points clés pourraient permettre de prolonger la dynamique haussière, voire provoquer un retour des marchés vers les sommets. Le spécialiste des investissements alternatifs cite (1) la dynamique macroéconomique, 2) le positionnement des investisseurs et (3) la valorisation des actifs comme autant d'éléments susceptibles de déclencher un retour des actifs risqués vers leurs plus hauts. Aucun indicateur majeur n'est à l'ordre du jour.

