Wall Street: la maîtrise de l'inflation éclipse le shutdown information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 15:11

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, les investisseurs mettant de côté la menace d'un éventuel 'shutdown' ce week-end pour se concentrer sur le ralentissement bienvenu de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,9%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le camp des optimistes peut s'appuyer sur les chiffres meilleurs que prévu de l'indice 'core PCE' des prix des dépenses de consommation hors alimentation et énergie, l'indicateur d'inflation jugé le plus pertinent par la Fed.



Si cet indice s'est établi à 3,5% en rythme annuel au mois d'août, soit en légère accélération par rapport à 3,4% le mois précédent, il est passé de 4,3% à 3,9% d'un mois sur l'autre en excluant les éléments volatils que sont les produits alimentaires et l'énergie.



Cette statistique est venue apaiser les craintes d'une persistance de l'inflation aux Etats-Unis et d'une poursuite de la politique de taux d'intérêt élevés de la Réserve fédérale, à l'origine du récent mouvement correction sur les grandes Bourses mondiales.



Ces chiffres ont significativement changé les anticipations des investisseurs, qui estiment à près de 85% la probabilité d'un nouveau 'statu quo' au mois de novembre, contre 80% hier et 52% il y a un mois.



Suite à ces statistiques, qui éloignent le scénario de nouveaux tours de vis de la Fed, le rendement à 10 ans des emprunts du Trésor américain reflue en direction de 4,53%, loin des 4,68% atteints hier.



En conséquence, le dollar est tombé à un plus bas de sept mois face à un panier de devises de référence, comme face à l'euro à 1,1280 dollar, après ces chiffres qui font naître des doutes sur la nécessité pour la Fed de poursuivre son resserrement.



Grâce à ces bonnes nouvelles, les investisseurs ne semblent pas du tout concernés par la perspective d'un potentiel 'shutdown', soit une fermeture des agences gouvernementales, dès ce week-end.



'Au vu des expériences passées, l'impact sur l'activité devrait être mesuré, et largement réversible une fois le shutdown terminé', rappellent les économistes d'Oddo BHF, tout en estimant qu'il s'agit d'un choc d'incertitude malvenu en pleine période d'incertitude sur l'évolution de l'économie américaine.