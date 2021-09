Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la lourdeur s'impose à nouveau information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - Après un début de séance dans le vert, Wall Street est repartie à la baisse mercredi matin suite à la publication de statistiques mitigées sur l'inflation. En fin de matinée, le Dow Jones lâche plus de 0,6% à 34.646,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 15.064 points. Publiés en début de matinée, les derniers chiffres de l'inflation ont montré que les prix avaient augmenté un peu moins que prévu au mois d'août, mais aussi que l'inflation se maintenait à des niveaux élevés. 'Les effets exceptionnels liés à la pandémie semblent petit à petit perdre en intensité, mais un ralentissement significatif de l'inflation n'est pas à attendre d'ici à l'année prochaine', préviennent les économistes de Commerzbank. Ces chiffres favorisent entre autres le repli des rendements obligataires à long terme, celui des bons du Trésor à dix ans refluant de 1,3480% vers 1,27%, contre 1,3250% lundi soir. Côté valeurs, Oracle cède 3,6% après avoir fait moins bien que prévu au cours de son trimestre écoulé et avoir fait état de perspectives jugées décevantes dans le cloud. Apple grignote 0,1% avant la tenue dans la journée d'un 'événement' qui devrait donner lieu à la présentation officielle de l'iPhone 13, voire à celles de l'Apple Watch 7, d'AirPods 3 et d'un nouvel iPad mini. Si les analystes de BofA rappellent que les titres Apple font habituellement preuve d'une certaine lourdeur après ce type d'événements, ils rappellent qu'ils ont tendance à prendre une trajectoire ascendante lors des 30 à 60 jours suivant la présentation.

