Wall Street: la lourdeur s'accentue, Boeing plombe le Dow information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 17:44

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York fait preuve de lourdeur vendredi, la chute de Boeing tirant le Dow Jones à la baisse tandis que le Nasdaq subit des prises de bénéfices après son récent rebond.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones lâche près de 0,7% à 33.800,2 points et le Nasdaq Composite se replie de 0,6% à 12.094,4 points.



Boeing pèse fortement sur le Dow Jones en perdant près de 6% suite à l'annonce de retards de livraison sur le 737 MAX, son modèle vedette, en raison de difficultés rencontrées par un fournisseur.



La chute du titre, qui ne représente plus que 4% de l'indice de référence, rappelle sa correction de 2019, lorsque le 737 MAX avait été interdit de vol suite aux accidents des vols Lion Air et Ethiopian Airlines.



Fait étonnant, les marchés d'actions américains cèdent du terrain en dépit des résultats trimestriels de JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup, tous ressortis à des niveaux supérieurs aux attentes des investisseurs.



JPMorgan bondit de 7% suite à la publication par la première banque américaine d'un bénéfice de premier trimestre très largement supérieur aux prévisions.



Citigroup s'adjuge 3% après avoir fait état d'une hausse de 8% de son bénéfice net, une performance supérieure aux attentes, grâce notamment au dynamisme de ses activités de banque privée.



Wells Fargo suit la marché, mais loin derrière (+0,1%), après avoir publié un bénéfice meilleur que prévu au premier trimestre, sous l'effet d'une nette réduction de ses dépenses.



Côté statistiques, les investisseurs ont appris avant l'ouverture que les prix à l'importation américains avaient subi en mars leur baisse la plus marquée en près de cinq mois (-0,6%) du fait du repli continu du pétrole.



Les ventes de détail ont quant à elles diminué davantage que prévu par les économistes en mars, chutant de 1% en rythme séquentiel après un repli de 0,2% le mois précédent.



A l'inverse, l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan est remonté à 63,5 ce mois-ci, après 62 en mars, alors que les analystes l'attendaient autour de 62,7.



Sur le marché des changes, le dollar repart à la hausse face à l'euro, qui se traite autour de 1,0985 après avoir franchi hier le seuil symbolique de 1,10.



Le rendement des obligations du Trésor à dix ans, qui s'était tassé ces derniers jours en raison de l'atténuation des anticipations d'inflation et de de hausses de taux de la Fed, reprend plus de six points de base à 3,52%.