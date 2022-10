Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la lourdeur revient, les résultats inquiètent information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait effacer mercredi une grande partie de ses gains de la veille suite aux résultats décevants d'Alphabet, mais surtout de Microsoft, publiés hier soir.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur le S&P 500 perd 0,9%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 lâche 1,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le compartiment technologique devrait réagir négativement aux performances sans éclat dévoilées hier soir par Microsoft et Alphabet, deux géants du secteur.



Le groupe de logiciels est ainsi durement sanctionné en cotations avant-Bourse (-7%) après des des prévisions moins soutenues qu'attendu pour son activité la plus dynamique, le 'cloud'.



Les investisseurs sanctionnent également les comptes d'Alphabet, la maison-mère de Google, qui cède 6% en préouverture après avoir raté le consensus et manifesté son intention de se concentrer sur le contrôle de ses coûts.



Le recul de ces deux poids lourds des hautes technologies devrait favoriser celui des autre grands noms du secteur comme Meta Platforms (-4% en avant-Bourse), Apple (-1%) ou Amazon (-3%), qui publieront tous leurs résultats dans les jours qui viennent.



D'autres résultats de sociétés, tout aussi mitigés, sont aussi venus entamer l'optimisme des investisseurs ce matin.



Boeing a notamment fait état d'une lourde perte trimestrielle en raison de charges liées à plusieurs programmes de défense à prix fixes, victimes de la brusque remontée des coûts.



Ces publications viennent occulter la confirmation du net reflux des rendements des bons du Trésor américain, qui retombent à des plus bas de presque une semaine.



Le rendement des Treasuries à dix ans s'inscrit quasiment à 4,07% ce matin, très loin du pic de 4,33% atteint la semaine dernière.



Au chapitre économique, la journée sera marquée par l'annonce des ventes de logements neufs pour le mois de septembre, peu après l'ouverture, puis par la publication des stocks de pétrole pour la semaine écoulée.





