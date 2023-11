Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la lourdeur revient avec Walmart et Cisco information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 17:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi matin, le grand beau sur les actions cédant la place à un climat moins favorable du fait notamment du pessimisme affiché par Walmart.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 34.905,5 points tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,3% à 14.060,3 points.



Walmart, le géant de la grande distribution, a relevé ce matin ses prévisions annuelles, mais aussi fait état de commentaires prudents quant à la vigueur de la consommation aux Etats-Unis.



Ces propos faisaient trébucher son titre de plus de 7% dans les premiers échanges.



Dans son sillage, d'autres valeurs du commerce de détail perdent du terrain comme Dollar General (-3,3%), Kroger (-2,7%) ou Costco (-2,6%).



Ce climat de frilosité est alimenté par les prévisions sans éclat de Cisco, qui décroche de presque 12% après avoir évoqué un ralentissement pour les commandes de nouveaux produits.



Côté macroéconomie, les chiffres des prix à l'import ont montré que la tendance restait bien à la désinflation, dans un contexte de chute des cours du pétrole.



Le rendement des Treasuries américains à dix ans se détend de nouveau vers 4,45%,alors que la décrue de l'inflation devient de plus en plus visible en raison de la chute des prix de l'énergie.



Mais l'indice 'Philly Fed', calculé par la Fed de Philadelphie est resté négatif à -5,9 en octobre, soit la 16ème lecture négative de l'indice au cours des 18 derniers mois.



Une autre statistique a été publiée dans la matinée: les nouvelles inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 13.000 à 231.000 lors de la semaine du 6 novembre, laissant penser que le marché de l'emploi ralentit.



Après une hausse de 0,1% le mois précédent, la production industrielle a reculé de 0,6% en octobre, victime de la grève historique de l'UAW qui a affecté les grands constructeurs automobiles.



Du côté de l'énergie, les cours pétroliers poursuivent leur décrochage au lendemain de l'annonce d'une hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut, qui fait encore lâcher 2,1% à 76,6 dollars au WTI américain.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.