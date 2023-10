Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la lourdeur reprend encore le dessus information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 17:14









(CercleFinance.com) - Wall Street s'apprêtait vendredi à finir dans le rouge une semaine qui s'est révélée éprouvante pour les marchés d'actions, avec des pertes significatives pour les principaux indices.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 33.257,4 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 1,2% à 13.024,4 points.



Toujours volatile, la tendance évolue en dents de scie conformément à la trajectoire des derniers jours, dans un contexte de craintes renforcées concernant un nouveau relèvement des taux de la Réserve fédérale.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow cède pour l'instant 1,3%, tandis que le Nasdaq perd autour de 2,5%.



Les grands indices new-yorkais n'ont même pas tenté de repartir de l'avant après les propos de Raphael Bostic, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, qui a pourtant évoqué une possible baisse de taux dans la seconde moitié de 2024.



Suite aux déclarations de Bostic, le rendement des Treasuries à dix ans reflue en direction de 4,93% après avoir frôlé le seuil critique des 5% ce matin, mais il se tend de 30 points de base cette semaine.



Ce coup de chaud s'explique par les solides indicateurs économiques publiés ces derniers temps, mais aussi par des propos du président de la Fed, Jerome Powell, qui a rappelé hier sa volonté de ramener l'inflation vers son objectif de 2%.



Le repli des indices boursiers s'accompagne d'un regain de volatilité qui voit l'indice 'VIX' du CBOE - souvent surnommé 'indice de la peur' - franchir allègrement la barrière technique des 20 en signant une hausse de 1,5% à 21,5 points.



Dans ce contexte, les technologiques et autres valeurs de croissance, notamment liées à la consommation, sont sanctionnées au profit des compartiments plus défensifs tels que les services collectifs (+0,6%).



Les cours du pétrole poursuivent leur remontée sur le marché new-yorkais NYMEX, la perspective d'un ralentissement de l'économie mondiale ne décourageant pas les acheteurs au vu des menaces persistantes au Proche-Orient.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne plus de 1% à 90,3 dollars, ce qui porte à près de 3% ses gains sur la semaine.



Toutes ces tensions favorisent évidemment les valeurs refuges comme l'or, qui prend encore 1% pour repasser au-dessus de 2.000 dollars l'once, un niveau inédit depuis le mois de mai dernier.





