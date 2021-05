Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la lourdeur prédomine mais le Nasdaq se reprend Cercle Finance • 12/05/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Wall Street limite la casse, le Nasdaq en particulier puisqu'il est remonté de -2,2% à l'équilibre avant de repasser dans le rouge au final (-0,1%). L'indice Dow Jones recule de -1,36% à 34.270 (contre 35.000 la veille en début de séance), le S&P-500 cède -0,87% (contre -1,6% au cours de la première heure), plombé essentiellement par le secteur pétrolier qui a chuté de -3%. Le discours rassurant de la FED qui s'accroche au scénario de 'l'inflation transitoire' peine de plus en plus à convaincre : si l'inflation ne dépasse pas 3% aux Etats-Unis d'ici fin 2021, ce sera inespéré car des ordres de grandeur bien supérieurs circulent dans les salles de marché alors que le prix des carburants a pris 10% depuis le début de l'année, le prix des aliments a grimpé de 6%... et les matières premières sont au plus historique. Malgré tout, James Bullard (patron de la Fed de Saint Louis) a déclaré mardi soir qu'il était trop tôt pour parler de 'tapering' (réduction du programme d'achat également appelé 'QE') alors que la Maison Blanche a annoncé prendre la question de l'inflation très au sérieux. Le Nasdaq a reculé dans le sillage de Tesla -1,9% (contre -8% à l'ouverture, vers 575$), Intel -1,7%, Fastenal et eBay -1,6%. Il est cependant parvenu à repasser brièvement dans le vert dans le sillage de Splunk +4,8%, Zoom +4,1%, Docusign +3,2%, Activision +2,3%, Twitter +2,1%, Paypal +2%, Microchip +1,5%... La fébrilité devrait continuer de régner avant de prendre connaissance mercredi des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient déterminer la tendance lors des jours qui viennent.

