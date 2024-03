Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : la lourdeur l'emporte, le SOXX lâche -2,45% information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 22:00









(CercleFinance.com) - Wall Street termine pour la 3ème séance consécutive sans réelle tendance et sur une note plutôt lourde le Nasdaq en repli de -0,55% vers 16.177, ce qui n'est pas contrebalancé par un gain de 0,2% du Dow Jones à 39.065 car le S&P 500 cède -0,1% à 5.170 (et n'inscrit pas de nouveau record intraday avec un plafonnement vers 5.179).

Le Dow Jones n'était pas loin de l'exploit en début de séance avec une culmination à 39.200, à 0,2% de son record absolu... et il n'a manqué qu'une quarantaine de points (0,1%) pour inscrire une meilleure clôture de l'histoire.



Le rapport -décevant- sur l'inflation enraye la dynamique haussière des marchés actions, sans pour autant la remettre en cause ni compromettre de possibles records d'ici vendredi, afin de terminer le 1er trimestre au plus haut (sur un gain de +10,5% pour le S&P500, +9,5% pour le Nasdaq).



L'engouement des investisseurs pour les valeurs technologiques se calme un peu depuis lundi alors que l'IA générative figure au centre de toutes les attentions : le principal baromètre -le SOXX- a chuté de -2,45% dans le sillage de prises de bénéfices appuyées sur Broadcom -2,6%, Micron -3,4%, AMD -3,9%, Intel -4,4%, Marvell -5,8% (très mauvaise séquence avec -22% en 4 séances)... mais Nvidia résiste avec -1,1% à 909$.



'Les investissements dans ce domaine, en particulier dans des entreprises telles que Meta et Salesforce, ont obtenu d'excellents rendements en 2023', met en avant Erling Haugan Kise, gestionnaire de fonds chez DNB Asset Management.



L'agenda étant pauvre en statistiques aujourd'hui, peu de mouvement sur l'obligataire puisque le T-Bond US se dégrade de +4Pts vers 4,195%, le '2ans' de +3,5%Pts à 4,635E.

La fin d'après-midi a été animée sur le secteur 'énergie' avec un baril qui grimpe de +1,5% vers 79,5$ sur le NYMEX.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.