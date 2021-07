Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la lourdeur l'emporte en fin de matinée Cercle Finance • 07/07/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a pris le chemin de la baisse mercredi matin à quelques heures de la publication du compte-rendu très attendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,2% à 34.519,5 points, tandis que le Nasdaq recule de 0,2% à 14.632,5 points. Les investisseurs se montrent prudents avant la parution des 'minutes' de la dernière réunion monétaire de la banque centrale, mais aussi dans le sillage des records boursiers atteints au cours des dernières séances. Le document de la Fed pourrait fournir au marché de nouveaux indices quant à l'évolution du débat en cours au sein de son comité de direction concernant la nécessité de réduire le soutien à l'économie. Le mouvement haussier marque également le pas en raison des valorisations tendues atteintes par les actions. 'Après plusieurs mois de forte hausse et de rattrapage, les multiples de valorisation sont supérieurs aux moyennes historiques', font valoir les équipes d'Indosuez Wealth Management. L'indice S&P 500 a pour l'instant gagné plus de 15% depuis le début de l'année, sa deuxième meilleure performance pour un premier semestre depuis 1998. Dans ce contexte d'incertitude, beaucoup d'investisseurs préfèrent se réfugier sur des actifs dits 'sans risque', comme les bons du Trésor américain à 10 ans, dont le rendement a brièvement basculé sous 1,30%. Sur le marché énergétique, les prix du pétrole reprennent leur chute après les montagnes russes des dernières séances dues aux dissensions apparues au sein de l'OPEP+. Le WTI perd actuellement 1,5% à 72,2 dollars et efface désormais tous ses gains accumulés au cours des trois dernières semaines.

