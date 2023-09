Wall Street: la lourdeur l'emporte, Apple et Nvidia pèsent information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 07:46

(CercleFinance.com) - La correction l'a emporté, mais Wall Street n'a pas fini au plus bas : alors que les pertes dépassaient -1,5% sur le Nasdaq, il a terminé à -1,06%, le Dow Jones a perdu 0,57% (comme en début de séance) et le S&P500 a lâché 0,70% (contre -1,2% vers 19h00).



Il y a toujours des acheteurs, reste à savoir s'il s'agit d'achats 'de conviction' ou si des gérants sous-investis qui ont raté le 'bull-run' de l'intelligence artificielle ne complètent pas leur portefeuille sur le tard en profitant du premier creux un peu marquant qui se présente.



Car les nuages s'accumulent à l'horizon : le pétrole a maintenant repris plus de 10% en deux semaines et +30% depuis mi-juin, ce qui est assez contre-intuitif dans un contexte de ralentissement de l'activité industrielle à l'échelle planétaire, et notamment en Chine.



Pékin, qui se débat pour empêcher la faillite de promoteurs chinois endettés entre 100 et 300Mds$, ne parvient pas à stimuler son économie à hauteur de ce qu'espéraient les investisseurs. Il se concentre sur des mesures ciblées, plutôt 'techniques', et non plus sur un grand plan de relance à base de projets d'infrastructures géants.



Et surtout, la faiblesse de la démographie -qui n'empêche pas le chômage des jeunes- pèse sur la consommation, laquelle n'est pas repartie en fanfare comme ont pu l'écrire la plupart des stratèges qui ont recommandé de miser à fond sur le secteur du luxe.



La hausse des marges d'Hermès et de LVMH ont occulté ce problème de fond : la locomotive chinoise n'est plus assez puissante pour tirer les wagons des économies émergentes.



Et comme si cela ne suffisait pas, après le bannissement de Huawei pour des questions de 'sécurité numérique' des Etats-Unis, la Chine a décidé de rendre la monnaie de sa pièce à l'administration Biden : Pékin a interdit aux employés d'agences gouvernementales l'usage professionnel de l'iPhone, et bien plus grave, les possesseurs d'iPhones ont interdiction de l'emmener sur leur lieu de travail.



Aussi, les ventes du futur iPhone-15 ne s'annoncent pas bien dans l'Empire du Milieu, et le Nasdaq n'a pas résisté à la chute d'Apple (-3,6%), ni à celle de Nvidia (-3,1%) qui pourrait se voir interdire d'exporter certains composants 'haute performance' vers la Chine. A noter également les replis de deux autres poids lourds : Amazon (-1,4%) et Alphabet (-1%).



Côté obligataire, ce n'est pas brillant : la tension des taux s'est poursuivie, dans le sillage du pétrole (qui flirtait avec les 87$ sur le NYMEX). Les T-Bonds US ont continué de se dégrader, le '10 ans' ayant repassé la barre des 4,300% avec +3,5 points de base à 4,3030%.



Les chiffres US du jour se sont montrés mitigés, voire un peu contradictoires : l'indice ISM des services a connu une hausse surprise de 1,8 point à 54,5 en août, mais l'indice PMI composite de S&P Global s'est finalement établi à 50,2, contre 50,4 en estimation flash et après 52,0 pour juillet.