Wall Street: la lourdeur domine dans le sillage de l'Europe information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 17:05

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a débuté dans le rouge vendredi dans le sillage des places européennes, la crise de confiance entourant le secteur bancaire continuant de préoccuper les investisseurs et d'alimenter l'aversion au risque.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche plus de 0,6% à 31.909,3 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,8% à 11.690,8 points.



Les investisseurs qui misaient sur un apaisement des craintes concernent la santé du système financier mondial ont été pris à contre-pied par la déroute inattendue de l'action Deutsche Bank à Francfort.



Avec un repli de plus de 8%, l'action du premier groupe bancaire allemand subit des dégagements massifs dans un volume de 76 millions de pièces, soit l'équivalent de 11 séances de transactions moyennes.



En parallèle, le coût pour se protéger contre un risque de défaut de Deutsche Bank a fortement augmenté vendredi, suivant le cours du CDS ('credit default swaps') qui intègre maintenant un risque de faillite de 33%.



La reprise du mouvement baissier en Europe a annihilé toute velléité de rebond à Wall Street, où les valeurs financières sont les plus malmenées avec un recul de 1,4%.



Sur le Dow, JPMorgan, American Express et Goldman Sachs perdent entre 2,1% et 2,7%, mais ce sont les plus petits établissements qui sont les plus pénalisés. Raymond James chute ainsi de 3,6% et State Street de 3,8%.



Très exposé à l'Europe, Morgan Stanley décroche de 3,8%.



Autre motif de prudence, les indicateurs économiques publiés dans la matinée ne vont pas vraiment dans le sens d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed.



Le secteur privé américain a vu sa croissance nettement s'accélérer en mars, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établi à 53,3 en estimation flash, un plus haut de 10 mois, après s'être hissé à 50,1 le mois précédent.



Seul bémol, les commandes de biens durables ont reculé de 1% en février après une chute de 5% en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de -4,5%).



Les emprunts d'Etat profitent largement du mouvement de fuite vers la sécurité, avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui reflue en direction de 3,35%.



Ce repli n'empêche pas le dollar de reprendre 0,8% à 1,0740 face à l'euro, le bille vert servant de refuge en cas de stress, tandis que l'or repasse la cap symbolique des 2.000 dollars l'once, profitant lui aussi de son statut de valeur refuge.