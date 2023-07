Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la journée débute par une douche froide information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en net repli jeudi suite à la douche froide des statistiques de l'emploi nettement meilleures que prévu publiées en début de matinée.



Aux alentours de 11h15 (heure de New York), le Dow Jones lâche 1,4% à 33.801,2 points, tout comme le Nasdaq Composite qui cède 1,4% à 13.597,3 points.



Les places américaines accusent le coup après la parution, ce matin, de chiffres de l'emploi ayant donné à la Fed des arguments supplémentaires pour continuer à relever ses taux.



Selon les résultats de l'enquête ADP, le secteur privé a créé 497.000 emplois en juin, alors que les économistes n'en attendaient que la moitié, attestant de la vigueur du marché du travail.



Ces chiffres ne devraient pas manquer d'alimenter les débats au sein de la Réserve fédérale sur la nécessité de relever encore ses taux d'intérêt, une probabilité que les investisseurs ont revu à la hausse à court terme.



D'après le baromètre FedWatch du CME, les traders estiment désormais à 95% la possibilité d'un nouveau relèvement de taux de 25 points de base à la fin du mois, à comparer avec seulement 52% il y a à peine un mois.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans refranchit allègrement le seuil des 4% dans le sillage de ces chiffres, une première depuis le mois de mars.



Autre chiffre inquiétant, mais cette fois pour la croissance, le déficit commercial des Etats-Unis s'est contracté en mai, un repli que le Département du Commerce explique à la fois par une baisse des importations et des exportations, un mauvais signe pour l'activité.



Du côté des valeurs, l'action Meta Platforms poursuit son mouvement de hausse (+0,4%), les investisseurs saluant le lancement réussi de Threads, son nouveau réseau social.



Le cours de Bourse du groupe technologique a désormais repris 145% depuis le début de l'année.





