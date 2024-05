Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse se prolonge grâce au pétrole information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 17:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, prolongeant sa progression de vendredi dans le sillage du pétrole alors que les investisseurs se raccrochent de plus en plus à l'idée d'une prochaine baisse des taux.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones prend 0,2% à 38.756,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,6% à 16,259,2 points.



L'annonce vendredi d'un marché de l'emploi plus fragile que prévu a apaisé les inquiétudes concernant une éventuelle hausse de taux, que certains analystes commençaient à redouter au vu du réveil de l'inflation.



Ces chiffres inférieurs aux attentes, qui font suite à plusieurs mois très solides, sont même venus renforcer la thèse selon laquelle la Fed va devoir assouplir sa politique monétaire afin de soutenir de l'activité.



Les traders estiment désormais à plus de 48% la probabilité d'une baisse de taux en septembre, contre 44% il y a une semaine, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



A cette bonne surprise s'ajoute une saison des résultats jusqu'ici favorable, surtout du côté du segment technologique.



A ce jour, 80% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats trimestriels et parmi elles, 77% ont affiché des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes, contre une moyenne de 74% depuis 2014.



Reflet de la tendance positive, l'indice Nasdaq Composite évolue à moins de 300 points, c'est-à-dire environ 1,5%, de son plus haut historique atteint il y a un mois.



Parmi les entreprises qui n'ont toujours pas publié leurs résultats trimestriels, le géant américain du divertissement Disney, le spécialiste de la mobilité Uber et le fabricant de puces Arm annonceront les leurs cette semaine.



Palantir, le spécialiste de l'IA prédictive, grimpe de 6% à quelques heures de la publication de ses résultats trimestriels, attendue dans la soirée.



Le secteur de l'énergie soutient également la cote et affiche la plus forte hausse sectorielle du jour avec un gain de 1,3%, tiré par le rebond des cours du pétrole, qui voit le WTI gagner 0,7% à 78,6 dollars le baril.



Ce sursaut survient alors que les prix du pétrole brut avaient subi leur plus forte baisse hebdomadaire en trois mois la semaine passée, en raison de l'incertitude liée à l'évolution de la demande et de l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, qui réduit les risques d'approvisionnement.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.