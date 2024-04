Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse se poursuit en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit son mouvement de hausse lundi matin, échappant aux prises de bénéfice après son envolée de vendredi grâce notamment au retour en grâce de Tesla auprès des investisseurs.



Dans des volumes peu soutenus, le Dow Jones avance de 0,3% à 38.316,8 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,3% à 15.979,8 points après avoir brièvement franchi le seuil des 16.000 points en début de séance.



Le fait que les marchés d'actions américains ne reculent pas après leur forte hausse de la semaine dernière est plutôt bon signe, d'autant qu'ils vont entrer dans le vif du sujet en matière de résultats d'entreprises au cours des jours qui viennent.



Après avoir aligné trois semaines consécutives de baisse, le Nasdaq avait gagné plus de 4% la semaine passée, sa meilleure performance hebdomadaire depuis novembre dernier.



S'ils ne vont pas être les seuls à publier leurs comptes cette semaine, les géants de la 'tech' vont occuper le devant de la scène avec l'annonce de leurs chiffres trimestriels dans un contexte plutôt porteur.



A ce stade de la saison des résultats, c'est le secteur de la technologie qui a réservé les meilleures surprises, essentiellement grâce aux performances très supérieures aux attentes publiées la semaine dernière par Microsoft.



De nouveau en vue depuis sa publication de résultats de la semaine passée, Tesla s'adjuge encore 12% aujourd'hui suite à l'homologation en Chine de sa technologie de conduite entièrement autonome FSD.



Cette approbation devrait permettre au constructeur de véhicules électriques d'expérimenter enfin la conduite sans les mains en Chine.



La tendance est également soutenue par une détente du marché obligataire, où les T-Bonds entament la semaine sur une note positive avec un repli de cinq points vers 4,62%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de SG évoquent une pause après l'atteinte, la semaine passée, de l'objectif intérimaire de 4,73%.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda du jour, mais le calendrier va s'intensifier demain avec la début de la réunion de politique monétaire de la Fed.





