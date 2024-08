Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse se poursuit après la Fed et Meta information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre sa hausse jeudi matin dans un climat d'optimisme alors que la Fed a manifesté hier son intention de réduire ses taux dès le mois prochain, une intervention susceptible de porter les marchés d'actions dans les semaines à venir.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices boursiers américains avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les propos tenus par le président de la Fed Jerome Powell lors de la conférence de presse, selon lequel une baisse des taux serait 'sur la table', ont en effet conforté les espoirs de voir s'amorcer un cycle de détente monétaire au mois de septembre.



'La Fed ne souhaite pas un pré-engagement explicite, mais se prépare à baisser son taux directeur', souligne Thuy Vân Pham, économiste chez Groupama Asset Management.



'Le rendez-vous à Jackson Hole des 20-24 août offrira davantage de signaux francs quant à une action en septembre', ajoute l'analyste.



Des indicateurs économiques mitigés - avec notamment une hausse hebdomadaire des inscriptions au chômage - sont venus renforcer davantage le scénario de la nécessité de futures mesures de soutien à l'économie.



Le rendez-vous monétaire désormais passé, la 'saison' des résultats reprend dorénavant ses droits et elle semble de plus en plus appréciée par les investisseurs.



Meta Platforms est ainsi attendu en hausse de 9% à l'ouverture après avoir fait état d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au deuxième trimestre et dévoilé des perspectives jugées solides.



Dans ce contexte plus favorable, les actions des géants technologiques Alphabet, Microsoft ou Nvidia, qui avaient été à la peine ces dernières semaines, devraient se remettre dans le bon sens de la marche.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans revient, à moins de 4,03%, à de nouveaux plus bas annuels suites aux déclarations de la Fed.



Le dollar remonte un peu face à l'euro, même si la monnaie unique tente de s'accrocher au seuil de 1,0790.



Le marché pétrolier est une nouvelle fois soutenu par les craintes sur l'offre dans la perspective d'une escalade des tensions au Moyen-Orient.



Après avoir touché en début de semaine des plus bas de deux mois, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) remonte ce matin de 0,9% à 78,6 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.