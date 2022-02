Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: la hausse se fait plus hésitante information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Après un solide démarrage, la Bourse de New York se montre plus hésitante mercredi, les bons résultats de plusieurs ténors de la cote étant contrebalancés par une statistique préoccupante concernant l'emploi.



En fin de matinée, le Dow Jones avance d'à peine 0,1% à 35.430,9 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote encore 0,4% à 14.401,8 points.



Sous le coup des perturbations provoquées par la propagation d'Omicron, le secteur privé américain a détruit 301.000 postes le mois dernier, en particulier dans les loisirs, l'hôtellerie et les transports.



Il s'agit de la première baisse de l'emploi privé aux Etats-Unis depuis décembre 2020.



Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP, note toutefois que cet accès de faiblesse ne devrait se révéler que temporaire.



L'attention des investisseurs se focalise par ailleurs sur une salve de résultats trimestriels, souvent bien meilleurs que prévu.



Parmi les bonnes surprises du jour, Alphabet, la maison-mère de Google, grimpe de 6% après avoir fait état de performances trimestrielles bien meilleures que prévu et annoncé un projet de division de son nominal.



AMD grimpe de son côté de 5,5% après avoir dévoilé des résultats de quatrième trimestre jugés 'solides' accompagnés de perspectives d'activité 'exceptionnelles' pour l'exercice 2022.



Côté valeurs industrielles, GM cède plus de 2%, ses résultats sans éclat au quatrième trimestre n'étant pas totalement compensés par ses perspectives plus souriantes pour 2022.