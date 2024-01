Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse s'impose après IBM et le PIB information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 17:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, soutenue par les résultats bien accueillis d'IBM et par les chiffres meilleurs que prévu de la croissance américaine.



En toute fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 37.921 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,6% à 15.583 points, revenant à des niveaux tout proches de leurs récents records.



La croissance de l'économie américaine a ralenti moins qu'attendu au quatrième trimestre, pour atteindre 3,3% contre 2% prévu en moyenne par les analystes.



Ces données meilleures que prévu semblent écarter le scénario d'une récession aux Etats-Unis dans l'immédiat, sans pour autant faire reculer les anticipations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en mars.



Les traders considèrent qu'il y a 46% de chances que la Réserve fédérale réduise ses taux lors de sa réunion du 20 mars, contre 40% hier, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.



'A mesure que les jours passent et que les données s'améliorent, il semble bien que la Fed soit en train de réaliser un atterrissage en douceur, avec un minimum de dommages pour l'économie', a commenté Callie Cox, analyste des marchés américains pour eToro.



Sur les autres marchés, la réaction est minime: le dollar a légèrement accéléré ses gains face à l'euro, victime du ton plus conciliant de la BCE, et le 10 ans américain est monté jusqu'à 4,18% avant de revenir autour de 4,13%.,



Du côté des valeurs, le secteur technologique se distingue encore en gagnant 1,2% dans le sillage de la publication rassurante d'IBM, qui confirme toutes les promesses de l'IA pour les poids lourds de la tech.



Le titre du groupe informatique grimpe de 12% et inscrit de nouveaux plus hauts en Bourse depuis dix ans après avoir fait état de prévisions favorables pour 2024.



A l'inverse, les résultats et surtout les perspectives de Tesla déçoivent, entraînant une baisse de quasiment 10% pour le fabricant de voitures électriques.



Egalement en baisse, Boeing cède encore 4%, les analystes de Bank of America conseillant aux investisseurs de se tenir à l'écart du titre au vu des complications entraînées par les difficultés de son appareil 737 MAX.





