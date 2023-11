Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la hausse s'enraye rapidement information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 07:34









(CercleFinance.com) - Wall Street a certes inversé la vapeur à la hausse en début de séance, mais le moteur semble avoir calé au bout d'une heure et les indices se sont contentés d'effacer les petites pertes de la veille : le 'rallye' d'automne est toujours 'vivant' et après quatre semaines de hausse, une cinquième pourrait se matérialiser alors que les taux continuent de se détendre.



Au final, les trois principaux indices new-yorkais affichent exactement les mêmes scores qu'à 16h45, 18h30 et 21h00 avec +0,24% sur le Dow Jones à 35417, +0,1% sur le S&P 500 à 4555 et +0,29% sur le Nasdaq Composite à 14282.



Le S&P 500 affiche +18,5% depuis le 1er janvier et s'adjuge près de 11% en ligne droite depuis le 27 octobre, grâce à une série historique de 17 séances de hausse sur 21. Il engrange +8% sur novembre, sa meilleure performance pour ce mois depuis 43 ans.



Ce bond en avant s'est accompagné d'un écrasement de la volatilité : l'indice VIX - souvent surnommé le 'baromètre de la peur' - se détend de -0,5% pour terminer au contact des 12,6 points, confirmant l'enfoncement de ses plus bas niveaux de l'année (septembre) et inscrit son score le plus faible depuis le 15 janvier 2020.



Les bons du Trésor réalisent une excellente entame de semaine avec une nette détente des rendements suite aux déclarations de Christopher Waller, un membre de la Fed qui a évoqué ce mardi une détente du loyer de l'argent 'si toutes les conditions sont réunies en 2024'... tout en rappelant que pour l'heure, 'l'inflation est encore trop haute'.



Après ces commentaires 'encourageants', les taux ont accéléré leur détente ce mardi en fin d'après-midi : les Treasuries à dix ans effacent -7 points de base à 4,3240%, un plus bas depuis le 20 septembre dernier.



Côté chiffres US, l'indice S&P/Case-Shiller, qui mesure les variations de prix des maisons dans les 20 principales agglomérations du pays, a augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre en septembre, ce qui est inférieur aux attentes des économistes.



Le baromètre très suivi de la confiance des consommateurs du Conference Board a rebondi de +3 points au mois de novembre (après trois mois de repli) pour s'établir à 102, à la faveur d'une petite éclaircie au niveau des anticipations des ménages.



Peu après la clôture, les ultimes 'trimestriels' continuaient de tomber : Netapp bondissait de +9% vers 85$ et rejoignait ainsi le club très fermé des acteurs du 'cloud' inscrivant un record annuel en novembre.





