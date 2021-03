Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la hausse s'appuie sur l'ADP en attendant Biden Cercle Finance • 31/03/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York tente de maintenir le cap de la hausse mercredi en amont du discours très attendu de Joe Biden sur le plan de modernisation des infrastructures. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones grignote moins de 0,1% à 33,069.7 points, tandis que le S&P 500, plus large, progresse de 0,5% à 3977,5 points. Le Nasdaq Composite avance, de son côté, de 1,6% à 13.255 points. Joe Biden s'exprimera à partir de 16h20 (heure de New York) depuis Pittsburgh afin de présenter les détails de son nouveau plan de soutien à l'économie, dont la perspective a largement contribué à la hausse des marchés américains ces derniers mois. Wall Street attend une enveloppe d'au moins 2.000 milliards de dollars qui serait essentiellement destinée à des investissements dans les routes, les ponts, le réseau ferroviaire et les ports. Les énergies renouvelables devraient également figurer en bonne place parmi les secteurs bénéficiaires du projet de loi, tout comme des secteurs plus innovants comme celui des semi-conducteurs, d'où la bonne tenue du Nasdaq ce mercredi. 'Même si on peut raisonnablement imaginer que les Républicains essaient d'y mettre des coups de rabot, ce plan devrait néanmoins rester massif', assure Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion. 'De quoi maintenir la dynamique de reprise américaine et les débats autour des scénarios de hausse des taux et d'inflation' pronostique-t-il. Les investisseurs redoutent néanmoins que le plan 'Build Back Better' se traduise par de lourdes hausses d'impôts, notamment imposées aux entreprises. En attendant, Wall Street s'appuie sur les bons chiffres d'ADP concernant l'emploi privé, dévoilés avant l'ouverture. D'après le cabinet de services aux entreprises, le secteur privé américain a créé 517.000 emplois en mars, dépassant un peu l'estimation moyenne des économistes, après 176.000 créations au mois de février. Côté valeurs, Apple s'adjuge 1,5% suite à un relèvement de recommandation à l'achat des analystes d'UBS, qui estiment la perspective d'une entrée du groupe sur le marché automobile mal valorisée par le marché. Pfizer avance de 0,2% après avoir annoncé qu'un essai de phase III sur son vaccin contre le Covid chez les adolescents de 12 à 15 ans avait montré un taux d'efficacité de 100%.

