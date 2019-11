Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la hausse revient, espoirs sur le commerce Cercle Finance • 25/11/2019 à 16:36









(CercleFinance.com) - Après s'être mis en mode 'pause' la semaine passée, les marchés d'actions américains repartent à la hausse ce lundi, portés par des informations faisant état d'avancées dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de presque 0,5% à 28.003,6 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge plus de 1% à 8605,7 points. 'Des articles de presse chinois parus pendant le week-end rapportent que les dirigeants chinois planchent actuellement sur un projet visant à renforcer la protection de la propriété intellectuelle, un point considéré comme clé par l'administration américaine dans les négociations avec Pékin', souligne Wells Fargo. Les marchés d'actions américains ont progressé de près de 25% cette année, une progression largement due à l'anticipation d'un accord commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales. D'après les analystes, la peur de rater le train de la hausse, c'est-à-dire le 'FOMO' ('fear of missing out') devrait continuer de porter les marchés d'ici à la fin de l'année. La semaine qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce un peu particulière, puisqu'elle sera marquée par le 'pont' de Thanksgiving, avec un jeudi férié, suivi d'une demi-séance - traditionnellement très creuse - le vendredi. Du côté des valeurs, Tiffany grimpe de plus de 5% après avoir accepté la dernière offre d'achat de LVMH, valorisant le joaillier new-yorkais à plus de 16 milliards de dollars. Tesla prend également une trajectoire ascendante après qu'Elon Musk a affirmé que le Cybertruck - le nouveau pick-up du groupe californient - fait d'ores et déjà l'objet de 200.000 commandes. Uber cède en revanche 4% après s'être vu notifier son interdiction d'opérer dans les rues de Londres.

