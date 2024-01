Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse perdure, optimisme sur les résultats information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit son rebond amorcé la veille vendredi, à la suite d'une série de résultats jugés prometteurs pour le reste de la saison des résultats, qui doit s'intensifier la semaine prochaine.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 37.564,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de l'ordre de 0,5% à 15.126,7 points.



Parmi les entreprises ayant publié leurs comptes en début de matinée, l'assureur Travelers (+5,2%) signe de loin la plus forte hausse du Dow après avoir dégagé un bénéfice record au quatrième trimestre.



Le groupe parapétrolier SLB progresse lui de 1,9% après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé son dividende, sous l'impulsion d'un niveau d'activité 'record' au Moyen-Orient.



Alors que la saison des résultats a jusqu'ici démarré en douceur, ces solides publications suscitent un certain optimisme sachant que les annonces vont se multiplier la semaine prochaine, avec les comptes de groupes de premier plan tels que Netflix, Tesla, J&J ou Intel.



Les valeurs des semi-conducteurs restent orientées à la hausse, dopées par les perspectives prometteuses dévoilées par le fondeur taiwanais TSMC du fait de l'essor des applications liées à l'IA.



L'action Texas Instruments gagne 3,8%, suivie par Qualcomm (+3,3%) tandis qu'AMD prend 2,2%. L'indice SOX des semi-conducteurs de Philadelphie progresse plus globalement de 1,6%.



Hormis les communications (+1,1%), la technologie (+0,9%) et la finance (+0,7%), tous les secteurs majeurs du S&P 500 évoluent pourtant en territoire négatif ce vendredi.



Mais l'indice de volatilité CBOE, considéré comme un indicateur du niveau de peur à Wall Street, poursuit son repli en cédant 3% à 13,7 points.



La progression des marchés est toutefois freinée par l'annonce d'une statistique relative au moral des ménages très supérieure aux attentes, qui alimentent les inquiétudes concernant la possibilité de futures baisses de taux.



Avec le reflux de l'inflation, l'indice de confiance du consommateur américain compilé par l'Université du Michigan a bondi à 78,8 en janvier, au plus haut depuis juillet 2021.



Les rendements des obligations du Trésor progressent sur un large front à la suite de ce bon indicateur, qui éloigne le scénario d'une baisse rapide des taux d'intérêt. Le papier à dix ans dépasse désormais 4,17%.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones cède pour l'instant 0,1% alors que le Nasdaq gagne plus de 1%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.