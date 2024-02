Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse l'emporte, les sommets sont proches information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street a consolidé à l'horizontale et c'est un biais légèrement haussier qui l'emporte au final : le S&P500 (+0,23%) termine à 4.954 après avoir testé 4.957 initialement, se rapprochant à moins de 1% des 5.000.



Le 'S&P' a bénéficié de la hausse des compagnies aériennes (American Airlines +4,5%, United +3,1%, Delta +2,5%), puis des rachats à bon compte sur Moderna +4,7%, Walgreen +4,3%, PayPal +3,5%, Tesla +2,2%...



Le Dow Jones (+0,37% à 38.521) inscrit sa seconde meilleure clôture de tous les temps, à 0,3% d'un nouveau record... et l'indice aligne une 7ème hausse en neuf séances.



Le Nasdaq Composite termine in-extremis dans le vert (+0,07% à 15.609), mais le Nasdaq-100 a du mal à trouver un second souffle et consolide dans le sillage de la 'tech', et en particulier des semiconducteurs : AMD et Adobe lâchent -3,7%, Micron -2,7%, Microchip -2,6%, KLA -2,2%, Broadcom -1,7%, ON-Semiconductors -1,6%, Nvidia -1,6%.



Sur le compartiment obligataire, le '10 ans' américain efface -5,7 points de base vers les 4,108% contre 4,165% la veille, ce qui reste proche des plus hauts depuis le début de l'année, et des sommets du 24 janvier et du 13 décembre.



Suite aux récentes déclarations de Jerome Powell sur CBS, les investisseurs réévaluent leurs anticipations en vue d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels pendant une période un peu plus longue que prévu.



Une des 'éléments de langage' les plus marquants du patron de la Fed, mais peu repris par les médias financiers, concerne 'une trajectoire de la dette insoutenable pour les Etats-Unis'... à méditer, surtout avec des taux longs à plus de 4,1% et un encours de 34.000Mds$ à refinancer.



Les tensions sur les taux sont toutefois contrebalancées par la publication de nombreuses statistiques qui confirment la robustesse de l'économie américaine (après le 'NFP' vendredi, les ISM et PMI publiés lundi étaient plus vigoureux qu'attendu), puis de trimestriels parfois bluffants comme ceux de Meta ou Amazon.





