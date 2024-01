Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse entretenue par des résultats solides information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 15:03









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre sa progression vendredi en début de séance, tirée par des résultats trimestriels solides en attendant l'indice de l'Université du Michigan sur la confiance du consommateur américain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,7%, laissant entrevoir une ouverture dans le vert.



Parmi les entreprises ayant publié leurs comptes dans la matinée, l'assureur Travelers - l'une des composantes du Dow Jones - grimpe de 5% en cotations avant-Bourse après avoir dégagé un bénéfice record au quatrième trimestre.



Le groupe parapétrolier SLB (+1,4% en préouverture) a lui aussi fait état de résultats meilleurs que prévu et relevé son dividende, essentiellement sous l'impulsion d'un niveau d'activité record au Moyen-Orient.



Si la saison des résultats aux Etats-Unis a jusqu'ici démarré en douceur, les publications vont se multiplier la semaine prochaine avec les annonces de groupes de premier plan tels que Netflix, Tesla, J&J ou Intel.



Malgré les interrogations qui entourent actuellement les anticipations d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed, Wall Street s'était bien redressée hier, à la faveur de la bonne tenue des semi-conducteurs.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones cède pour l'instant autour de 1%, tandis que le Nasdaq avance d'un peu plus de 0,5%.



Suite aux solides indicateurs parus ces derniers jours, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux statistiques du jour, en espérant qu'elles ne soient pas assez robustes pour écarter une rapide baisse des taux.



La première estimation de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, un baromètre très suivi de l'état d'esprit des ménages, sera publiée dans la matinée et les analystes l'attendent en légère hausse du fait du récent repli des prix de l'essence.





