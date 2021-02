Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la hausse des rendements incite à la prudence Cercle Finance • 25/02/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en baisse jeudi au lendemain de nouveaux records, un regain de tension sur le compartiment obligataire incitant les investisseurs à la prudence. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 31.863,6 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 1,1% à 13.454,4 points. Le Dow Jones avait inscrit de nouveaux plus hauts mercredi après des propos rassurants de Jerome Powell concernant le maintien de la politique ultra-accommodante de la Fed. Mais la persistance de la tendance haussière des rendements obligataires freine l'appétit pour le risque. Les rendements des Treasuries, qui étaient retombés mercredi, sont repartis à la hausse ce matin, signe que les inquiétudes autour d'un réveil de l'inflation sont loin d'être dissipées. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans - qui avait reflué vers 1,375% hier - se tend à nouveau en direction de 1,47% ce matin. De solides indicateurs économiques sont venus alimenter le scénario 'reflationniste' à l'origine de la récente dégradation du marché obligataire. Les inscriptions au chômage ont ainsi reflué à 730.000 lors de la semaine au 20 février, soit une contraction de 111.000 par rapport à la statistique de la semaine précédente. Il apparaît par ailleurs que l'économie américaine a crû de 4,1% au quatrième trimestre en rythme annualisé, d'après la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce, contre 4% en précédente lecture. En outre, les commandes de biens durables ont grimpé de 3,4% en janvier, une hausse bien plus forte que celle de 1% attendue par les analystes. Côté valeurs, Nvidia cède 3% malgré des résultats trimestriels meilleurs que prévu, tandis que Best Buy lâche 3% après des chiffres de ventes inférieurs aux attentes sur le trimestre des fêtes de fin d'année. Sur le segment technologique, Twitter flambe de 8% après avoir annoncé son intention de doubler de taille (chiffre d'affaires, nombre d'utilisateurs) au cours des trois prochaines années.

