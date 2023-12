Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse des actions se fait plus hésitante. information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent sur une note hésitante mercredi suite à la parution d'indicateurs susceptibles de convaincre la Fed de ne pas réduire trop tôt ses taux d'intérêt.



En fin de matinée, le Dow Jones est parfaitement stable, ou presque, à 37.561,2 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,4% à 15.066,5 points, atteignant de nouveaux records.



Les investisseurs ont appris peu après l'ouverture que la confiance du consommateur était remontée bien plus fortement que prévu en décembre, selon les résultats de l'enquête mensuelle du Conference Board.



L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale a rebondi à 110,7 ce mois-ci après 101 (révisé) en novembre, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une hausse à 104.



D'un côté, l'optimisme des consommateurs - qui reflète le repli des prix de l'essence, la faiblesse du chômage et la bonne santé des marchés financiers - constitue une nouvelle encourageante pour l'activité économique.



De l'autre, ce regain de confiance pourrait dissuader la Réserve fédérale d'abaisser ses taux dès le mois de mars, comme s'y attendent la plupart des opérateurs.



Sur le front immobilier, les ventes de logements anciens se sont accrues de 0,8% le mois dernier par rapport à octobre, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le marché sort d'un longue série haussière, qui a vu l'indice S&P 500 reprendre près de 16% par rapport à ses points bas de la fin octobre.



Après sept semaines consécutives de hausse, il est normal que les grands indices marquent une pause avant de pousser les cours encore plus haut, d'autant que les valorisations sont jugées un peu tendues.



Sur le plan sectoriel, les valeurs liées à l'énergie reprennent un peu de hauteur dans le sillage des cours du pétrole brut, malgré l'annonce d'une hausse des stocks hebdomadaires de pétrole brut.



Du côté des valeurs, le titre du groupe de messagerie et de logistique FedEx, souvent considéré comme un baromètre de l'activité économique des Etats-Unis, décroche de 10% après des résultats décevants.



'Il s'agit de la première publication de résultats inférieure aux attentes depuis septembre 2022, suite à quatre publications meilleures que prévu qui avaient poussé le titre à des plus hauts annuels', font valoir les analystes de Jefferies.



S'agissant des technologiques, Apple (+0,2%) se remet en direction de ses plus hauts historiques mercredi à la faveur de commentaires favorables des analystes de Wedbush, qui disent voir le groupe technologique américain atteindre le cap des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière l'an prochain.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.