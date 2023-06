Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la hausse continue, la désinflation se poursuit information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans le vert vendredi matin, rassurée par la publication de chiffres de l'inflation qui éloignent apparemment le risque d'un durcissement monétaire trop agressif.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 1%, annonçant une poursuite de la hausse des derniers jours.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que l'indice des prix PCE hors alimentation et énergie - la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed - avait augmenté de 4,6% en mai, contre 4,7% d'avril.



Du point de vue des investisseurs, ce ralentissement plus marqué que prévu de la hausse des prix confirme que le cycle de désinflation se poursuit et que le cycle de resserrement monétaire de la Fed est en passe d'être achevé.



A titre d'indication, les traders tablent désormais avec une probabilité de 86,8% sur un relèvement de 25 points de base des taux de la Fed le mois prochain contre une probabilité de 89,3% avant la parution de ces chiffres.



Les statistiques publiées avant l'ouverture pèsent sur le rendement des Treasuries à 10 ans, qui repart à la baisse en direction de 3,82% après avoir atteint un plus haut d'un mois, à 3,85%, hier soir.



Le dollar efface ses gains récents face à l'euro en réaction à cette statistique, ramenant la monnaie unique à moins de 1,13.



Sur le front du pétrole, le brut léger américain regagne du terrain porté par le retour de l'appétit pour les actifs risqués, le WTI affichant un gain de 0,8% à 70,4 dollars.





