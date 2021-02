Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la hausse continue dans un climat d'optimisme Cercle Finance • 02/02/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains alignent une seconde séance de progression mardi dans un climat d'optimisme avant la parution dans la soirée des résultats de deux géants de la technologie, Amazon et Alphabet. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 1,6% à 30.706,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,1% à 13.554,5 points. Les investisseurs semblent mettre de côté les inquiétudes entourant l'impact économique de la pandémie et la lenteur des campagnes de vaccination pour se concentrer sur des facteurs positifs, tels que la bonne saison des résultats. Amazon et Alphabet - qui avaient déjà mené le redressement de Wall Street hier - tirent encore la cote vers le haut avant la publication, ce soir après la clôture des marchés, de leurs comptes de quatrième trimestre. Amazon s'adjuge 1,5%, alors que les analystes s'attendent à ce que le géant de l'Internet dévoile de 'solides' performances trimestrielles, à la faveur de robustes ventes lors des fêtes de fin d'année. Alphabet, qui grimpe de 1,8%, devrait quant à lui dépasser les prévisions du marché en raison du dynamisme de son activité de coeur - le moteur de recherche Google - qui a su renforcer sa base d'annonceurs en 2020. Jusqu'à présent, la saison des résultats a plutôt réservé de bonnes surprises aux investisseurs, 84% des sociétés ayant dévoilé leurs comptes ayant surpassé les prévisions des analystes. En attendant les publications d'Amazon et d'Alphabet, les intervenants de marché se penchent sur les publications plutôt mitigées du début de journée. ExxonMobil avance de 2,6% après avoir dévoilé une perte abyssale de 20 milliards de dollars au quatième trimestre, essentiellement liée à des dépréciations d'actifs, mais annoncé viser de nouvelles économies à horizon 2023. Pfizer chute de plus de 3% malgré un relèvement de sa fourchette cible de BPA ajusté pour 2021, dévoilé à l'occasion de la parution de ses résultats trimestriels. Hier, le rebond quasi-général de Wall Street avait été motivé par un indice PMI manufacturier ressorti en très nette hausse et à son plus haut niveau depuis mai 2007. Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.