Wall Street : la hausse continue après le PIB

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin après la confirmation d'une solide croissance de l'activité économique aux Etats-Unis au troisième trimestre. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant une ouverture plutôt favorable. Le PIB américain a progressé de 2,1% en rythme annuel au troisième trimestre, selon la troisième estimation du Département du Commerce, qui conforte ainsi son estimation précédente comme les économistes s'y attendaient. Ce chiffre confirme la robustesse de la première économie mondiale, malgré la multiplication de signes de faiblesse du côté du secteur manufacturier. Le marché devrait être soutenu, en outre, par une accélération des habillages de bilan en cette séance des quatre sorcières, qui sera marquée par l'arrivée à terme de nombreux contrats d'options et de futures sur indices et actions. De quoi relancer la perspective du fameux 'rally de Noël', censé se concrétiser durant les toutes dernières séances de l'année. 'L'année 2019 pourrait bien se terminer comme elle a commencé: sur une note positive', pronostique ainsi le gestionnaire d'actifs Lyxor. 'Elle restera probablement dans les mémoires comme une année paradoxale où malgré les craintes de récession et les risques politiques, les marchés ont délivré des performances hors normes', rappelle-t-il. Pour mémoire, le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, affiche désormais un gain de près de 28% depuis le début de l'année. 'A mesure que nous nous dirigeons vers la fin d'année, les actifs risqués continuent de progresser sans relâche, le marché américain atteignant régulièrement des sommets', renchérissent les équipes de Fidelity. Malgré l'inscription de ces nouveaux records boursiers, le fonds de pension américain dit toutefois préférer se prémunir contre la 'complaisance' sur les marchés et se montre 'globalement prudent' à l'approche de 2020.

