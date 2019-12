Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la hausse confortée par des stats sans surprise Cercle Finance • 20/12/2019 à 16:47









(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit sa trajectoire haussière vendredi matin après des statistiques sans surprise qui sont venues conforter le scénario d'une croissance toujours solide aux Etats-Unis. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 28,469.3 points et réussit l'exploit peu courant d'ouvrir un 'gap' au-dessus de 28.400 points, ce qui fait dire à certains que l'indice pourrait atteindre les 30.000 points d'ici à la fin janvier sur la base de son rythme actuel Le Nasdaq Composite prend lui 0,3% à 8915,2 points et se dirige vers une huitième séance de hausse consécutive. Les statistiques publiées dans la matinée ont apaisé les craintes d'un ralentissement brutal de l'économie et conforté le scénario d'un statu quo de la politique monétaire de la Fed. Le PIB américain a progressé de 2,1% en rythme annuel au troisième trimestre, selon la troisième estimation du Département du Commerce, qui confirme ainsi son estimation précédente comme les économistes s'y attendaient. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a quant à lui été mesuré à 99,3 points en donnée définitive pour décembre, après avoir été annoncé à 99,2 en estimation préliminaire il y a deux semaines. Enfin, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel le mois dernier, une progression conforme aux attentes qui montre que la consommation reste solide aux Etats-Unis. Le marché semble également soutenu par quelques habillages de bilan en cette séance des quatre sorcières, marquée par l'arrivée à terme de nombreux contrats d'options et de futures sur indices et actions. Côté valeurs, Nike cède 1,7% après avoir dévoilé hier soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais déçu au niveau de sa marge brute. Tesla avance pour sa part de 1,4%, les analystes évoquant des chiffres d'immatriculations encourageants en Chine pour le mois de novembre.

