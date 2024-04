Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse au rendez-vous pour finir la semaine information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi après l'annonce de chiffres de l'inflation conformes aux attentes tandis que de solides résultats d'entreprise soutiennent le secteur technologique.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 38.209,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 2,2% à 15.954,4 points.



Très attendu, l'indice PCE des prix à la consommation a ralenti au mois de mars, ce qui plaide pour une baisse des taux de la Réserve fédérale au mois de septembre.



Hors alimentation et énergie, les prix dits 'core' ont augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 2,8% annuellement après 2,9% en février.



Les investisseurs ont surtout retenu que ces chiffres étaient conformes à leurs attentes, donc sans mauvaise surprise, alors que les chiffres de l'inflation avaient plutôt tendance à dépasser les attentes dernièrement.



Ce dernier point jugé rassurant favorise le recul des rendements des bons du Trésor, dont la hausse était jusqu'alors soutenue par les anticipations de baisses plus tardives que prévu des baisses de taux de la Fed.



Le rendement des obligations à dix ans, qui avait atteint hier son plus haut niveau depuis plus de six mois à 4,73%, revient ainsi à 4,65%.



A cette amorce de détente bienvenue du côté de la dette souveraine s'ajoutent une série de résultats d'entreprise meilleurs que prévu dans le secteur technologique.



Microsoft s'adjuge plus de 2% après avoir dégagé un bénéfice net bien meilleur que prévu au premier trimestre, tiré par le 'cloud' et un bond de 31% du chiffre d'affaires d'Azure.



Le titre Alphabet, la maison-mère de Google, s'envole de presque 10%, les investisseurs se laissant séduire par des comptes supérieurs aux attentes, mais surtout le versement du premier dividende de l'histoire du groupe et l'annonce d'un plan de rachat massif d'actions.



Ces solides performances permettent à l'ensemble des 'Sept Magnifiques' - dont Amazon (+2%) et Nvidia (+1,4%) - de se remettre dans le bon sens de la marche.



Du côté des valeurs, Chevron (-1%) et ExxonMobil (-4%) ne profitent pas du rebond des cours pétroliers suite à la publication de résultats trimestriels sans grand éclat.



Le brut léger américain avance actuellement de 0,1% à 83,6 dollars le baril.





