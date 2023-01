Wall Street: la hausse à l'épreuve des 'techs' et de la Fed information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 15:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin, dans un marché visiblement nerveux avant une semaine chargée en publications d'entreprises, mais aussi marquée par des réunions importantes de la Fed et de la BCE.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,4% et 1,1%, signalant un début de séance dans le rouge.



La séance du jour devrait rester calme du fait d'un agenda qui s'annonce allégé aussi bien en termes d'indicateurs que de résultats, mais les prochains jours vont être bien plus animés.



Wall Street bénéficie d'une dynamique favorable depuis le début de l'année, le Nasdaq Composite affichant un gain de plus de 11% sur les quatre semaines écoulées.



Les investisseurs attendent désormais les résultats trimestriels des géants de la technologie ainsi que les déclarations de la Réserve fédérale pour savoir si ce récent mouvement de hausse est justifié.



Le premier vrai test interviendra mercredi avec les annonces de politique monétaire de la Fed, qui devrait poursuivre le ralentissement de son durcissement monétaire en ne relevant ses taux que de 25 points de base mercredi.



La réunion de la Fed sera suivie de près de celle de la BCE, ainsi que de la Banque d'Angleterre (BoE), jeudi.



L'approche des publications de résultats de plusieurs poids-lourds de la 'tech' incite également à la prudence, puisqu'Apple, Amazon et Alphabet publieront tous leurs comptes après la clôture jeudi soir.



La semaine s'annonce comme l'une des plus chargées de la saison des résultats américains avec un total de 107 composantes du S&P 500, dont six de l'indice Dow Jones, devant publier leurs chiffres du quatrième trimestre.



Jusqu'ici, la saison des résultats s'est avérée plutôt décevante puisque que sur les 29% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats, 69% d'entre elles ont dépassé les attentes de Wall Street.



Ce score est très inférieur à la moyenne sur cinq ans, qui voit habituellement 77% des entreprises faire mieux que prévu, selon les données de FactSet.



'Sur ces 20 dernières années, plus de 90% du rendement du S&P 500 s'explique par les résultats d'entreprise', rappelle Larry Adam, le directeur des investissements de Raymond James.



'Dès lors, une bonne lecture des performances des sociétés constitue un élément important en vue de déterminer la direction des marchés', souligne-t-il.