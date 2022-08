Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: la géopolitique pénalise la tendance information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 17:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se montre hésitante mardi en début de séance, pénalisée par un retour de l'aversion au risque dû à la récente montée des tensions entre la Chine et les Etats-Unis.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,4% à 32.678,8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance timidement de 0,4% à 12.417,8 points.



Les investisseurs semblent vouloir rester prudents alors que le ton est brusquement monté ces derniers jours entre Pékin et Washington au sujet de la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, à Taiwan.



Dans un communiqué publié dans la nuit, le ministère chinois des affaires étrangères assure que le pays est décidé à prendre 'absolument toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement (sa) souveraineté et (son) intégrité territoriale'.



'Toutes les conséquences qui en découlent doivent absolument être assumées par la partie américaine et les forces sécessionnistes visant l''indépendance de Taiwan'', ajoute Pékin, qui manifeste son attachement au principe d'une seule Chine.



Dans ce contexte géopolitique tendu, l'indice de volatilité VIX du CBOE, surnommé 'l'indice de la peur', remonte de 2,2% à 23,3 points.



L'or en profite, avec un gain de 0,4% à 1794,5 dollars l'once, ainsi que le dollar, qui remonte au-dessus de 1,02 face à l'euro.



L'agenda du côté des statistiques économiques est parfaitement désert ce mardi, mais il reste marqué par les publications trimestrielles de plusieurs sociétés de premier plan.



Caterpillar cède près de 4% après avoir dévoilé ce matin un BPA ajusté (excluant les coûts de restructuration) de 3,18 dollars au titre du deuxième trimestre 2022, comparativement à 2,60 dollars sur la même période en 2021.



Uber bondit de plus de 15% suite à la parution de ses comptes trimestriels, ressortis bien au-dessus des attentes du marché.