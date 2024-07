Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la France moins perçue comme un risque information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en hausse lundi matin après que le Rassemblement National soit ressorti en tête des élections législatives françaises, comme prévu, mais sans qu'aucune déferlante ne se produise.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Les premières estimations donnent le RN et ses alliés en tête du scrutin, avec plus de 33% des voix, mais les nombreux appels à la mise en place d'un front républicain face à l'émergence du parti populiste rendent peu probable le scénario d'une majorité absolue à l'Assemblée.



Du point de vue des stratèges, un parlement sans majorité claire pourrait finalement représenter un scénario plutôt favorable pour les marchés d'actions.



'Bien que cela entraînerait une période prolongée de blocage politique, la réforme des retraites resterait probablement inchangée, et empêcherait les dépenses déficitaires supplémentaires que prônent à la fois l'extrême droite et la gauche', soulignent les équipes de la banque suisse J.Safra Sarasin.



La réaction favorable des places européennes, et tout particulièrement de la Bourse de Paris (+1,7%), suggère que ces résultats sont conformes à ce que les investisseurs espéraient.



L'évolution de la situation politique en Europe évoluant de manière rassurante, les projecteurs vont se braquer sur les indicateurs économiques au cours de cette semaine qui sera raccourcie d'un jour.



Les portes de Wall Street resteront en effet closes jeudi, jour férié aux Etats-Unis où l'on célèbre la fête nationale (Independence Day).



Sur l'agenda des indicateurs, figurent notamment la publication vendredi des chiffres de l'emploi américain pour le mois de juin, qui donneront le pouls de la première économie mondiale et renseigneront sur les intentions de la Fed.



Si ces indicateurs s'avéraient positifs, les investisseurs pourraient provisoirement détourner leur attention de l'Europe et permettre aux indices boursiers d'atteindre de nouveaux plus hauts.



Sur l'ensemble du premier semestre de l'année, le Nasdaq s'est adjugé plus de 18% tandis que le S&P 500 ne suit pas très loin derrière, avec un gain de près de 15%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.