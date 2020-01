Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la flambée épidémique pousse à la prudence Cercle Finance • 21/01/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin dans le sillage des Bourses européennes et asiatiques, au lendemain d'un week-end de trois jours et après l'inscription de nouveaux records à la clôture vendredi. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,3% et 0,4%, annonçant un début de séance prudent. Wall Street avait bouclé vendredi sa meilleure semaine depuis fin août 2019. En cinq jours, le Dow Jones a engrangé 1,8%, le S&P 500 près de 2% et le Nasdaq 2,3%. Mais, comme leurs homologues en Europe et en Asie, les places boursières américaines devraient subir aujourd'hui l'impact de la flambée épidémique venue de la ville de Wuhan (Chine). 'L'aversion au risque fait son retour avec le coronavirus chinois qui rappelle l'épidémie de SRAS de 2003', commentent les équipes de Kiplink. 'Le risque de contagion est d'autant plus élevé que des millions de Chinois s'apprêtent à voyager à l'occasion du nouvel an lunaire', rappellent le gestionnaire parisien. De nouveaux cas d'infection par ce nouveau coronavirus (2019-nCoV) ne cessent d'être recensés à travers le monde, parfois à l'origine du décès des malades, ce qui ne devrait pas manquer de pénaliser les secteurs des voyages, des transports et du tourisme. Les valeurs des compagnies aériennes et des distributeurs devraient en particulier se trouver sous pression dès le début de séance. Certains stratèges jugent que ce mouvement de repli pourrait néanmoins constituer une bonne opportunité pour se renforcer. 'Il est trop tôt pour abandonner les actions,' estiment ainsi les analystes d'Unigestion, pour lesquels la saison des résultats en cours pourrait entraîner une nouvelle hausse des marchés. 'Les attentes modestes pour les résultats du quatrième trimestre 2019, basées sur une contraction des revenus et des marges moroses, sont un terrain fertile pour des surprises positives et la hausse des actions', fait valoir la société spécialisée dans la gestion des investissements alternatifs.

