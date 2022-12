Wall Street: la fin d'année s'annonce peu glorieuse information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 15:21

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi pour la dernière séance d'une année 2022 éprouvante pour les marchés d'actions américains, puisque l'indice S&P 500 est en passe de signer sa plus mauvaise performance annuelle depuis 2008.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,4% et 1%, annonçant une ouverture négative, à l'image de l'année écoulée.



L'exercice 2022 se solde pour l'instant par une chute de 19,2% pour le S&P, principale référence des gérants, par un repli de l'ordre de 8,5% pour le Dow Jones et un décrochage de plus de 33% pour le Nasdaq Composite.



Les performances du S&P 500 et du Nasdaq contrastent avec leur bond de respectivement 26,9% et de 21% en 2021, quand ils avaient profité de la reprise de l'économie ayant suivi l'épidémie de Covid.



Cette année, l'envolée de l'inflation, le durcissement monétaire de la Fed et la dégradation de la conjoncture économique ont lourdement pesé sur les indices, en dépit de la bonne résistance de la consommation aux Etats-Unis.



La tendance a été particulièrement affectée par le repli des grandes valeurs technologiques, jusqu'ici bénéficiaires des taux d'intérêt proches de zéro qui permettaient aux investisseurs de générer de solides rendements dans le secteur.



Le compartiment des hautes technologies a ainsi été l'un des principaux contributeurs au mouvement général de repli des places boursières américaines cette année, avec un indice sectoriel S&P en baisse de 29%.



Mais ce sont les valeurs liées aux télécoms (-41%) et à la consommation non-essentielle (-37%) qui ont le plus souffert cette année.



Wall Street a également perdu du terrain en raison de la vigueur du dollar, qui est venue renchérir les prix des biens et services commercialisés par les entreprises américaines les plus tournées vers l'export.



Le billet vert s'apprête néanmoins à terminer 2022 sur une note de faiblesse, autour de 1,0670 face à l'euro.



Le repli du dollar n'empêche pas le pétrole d'évoluer dans le rouge, ce qui signifie que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) devrait finir l'année à peu près au même niveau qu'il l'avait commencée.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains repartent à la hausse avant le Nouvel An. Le rendement des bons du Trésor à dix ans remonte au-delà des 3,87%, soit plus qu'un doublement sur l'ensemble de l'année.



Comme c'est souvent le cas à cette époque de l'année, les échanges devraient être peu nourris et les rares intervenants présents en cette veille de Saint-Sylvestre pourraient ne pas forcément réagir à l'annonce de la publication de l'indice PMI de Chicago, prévue peu après l'ouverture.