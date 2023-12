Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : la FED et Powell allument le bouquet final information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 22:33









(CercleFinance.com) - Après 7 semaines de hausse ininterrompue (et de 12 à 16,5% de gains sans la moindre consolidation), la FED semble avoir déclenché le bouquet final avec un record absolu sur le Dow Jones (+1,4% à 37.090), et pluie de records annuels sur le S&P500 (+1,37% à 4.707), le Nasdaq +1,38% à 14.733, le Nasdaq-100 +1,2% à 16.550... pour un gain annuel de +51%.



C'est la 2ème fois qu'un tel score fleuve est atteint au 21ème siècle, après 2009, mais rien à voir : le Nasdaq venait de perdre près de 55% entre fin 2007 et mars 2009.



Le Russell-2000 boucle une de ses meilleures séances de l'année avec +3,52% (à 1.947), la détente des taux apportant un ballon d'oxygène salutaire aux 'small caps'.

Les 3 principaux indices US clôturent au plus haut du jour, du mois de décembre et de l'année... et depuis fin janvier 2020, à l'issue du plus beau (+15% en moyenne) et plus long rallye de fin d'année depuis 2019.



Le détente des taux (vers 4,02% pour le '10 ans') fait flamber les valeurs financières avec Zions Bancorp +9%, Boston +8,5%, Citizens +7,6%, Comerica +7,2%, Fifth Bancorp et Kimco Realty +6% Wells Fargo +3%, Goldman Sachs +2,9%, Citigroup +2,6%.



Contrairement aux précédentes séances, les semi-conducteurs n'ont pas servi de locomotives et ont cédé ce rôle aux 'Utilities' (services aux collectivités) +3,7%, immobilier +3,6%, biens de consommation +1,7%.



Apple a toutefois battu un record absolu avec +1,4% à 198$, soit 3.070 milliards de $ de capitalisation.



Les propos de Jerome Powell -jugés très 'colombes' tenus lors de la conférence de presse post FOMC font plonger le rendement des T-Bonds de -18Pts vers les 4,020%, le '30 ans' se détend de -13Pts vers 4,17%.



La FED prend acte du ralentissement de l'inflation et estime même -selon ses propres méthodes d'évaluation- que l'inflation 'core' ne progresse que de 3,1% sur 12 mois, et non de 4% comme cela avait dévoilé ce mardi.



La FED indique que les hausses de taux commencent à produire leurs effets de frein sur l'activité, laquelle devrait ralentir au 4ème trimestre.



Cette violente chute de rendement précipite le Dollar 1% plus bas face à l'euro (1,0895), de -1,6% face au Dollar australien et de -1,7% face au Yen qui s'envole vers 142,90.



Le Dollar Index décroche de -1% vers 102,85, le repli étant limité par la relative faiblesse du Franc suisse (+0,4%) et de la Livre (+0,45%).







