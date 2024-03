Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la Fed entretient le mouvement haussier information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 14:06









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, toujours portée par la perspective de voir la politique de la Réserve fédérale favoriser un atterrissage en douceur de l'économie américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 1%, annonçant une poursuite du mouvement haussier de la veille.



Les indices de référence avaient établi de nouveaux plus hauts historiques hier dans le sillage des annonces de la Fed, qui a créé la surprise en adoptant un ton particulièrement accommodant ('dovish').



La banque centrale a par ailleurs dressé un tableau relativement optimiste de la conjoncture américaine et redit s'attendre à voir l'inflation revenir en direction de son objectif de 2%.



Les marchés financiers ont manifesté leur soulagement car la Fed a surtout confirmé que son idée restait d'abaisser ses taux directeurs par trois fois cette année.



'Ce FOMC donne l'impression d'une Fed qui ne souhaite pas surprendre après le volte-face de décembre dernier et qui reste déterminer à démarrer l'assouplissement monétaire', souligne Christophe Morel, chef économiste chez Groupama Asset Management.



Les indicateurs rassurants parus en début de matinée ont également validé le scénario économique des 'goldilocks' si cher aux marchés, marqué à la fois par une maîtrise de l'inflation et une croissance modérée.



Parmi les statistiques du jour, l'indice 'Philly Fed' est ressorti en baisse de deux points pour s'établir à 3,2 en mars, mais reste en territoire positif.



Le Département du Travail a de son côté annoncé 210.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 11 mars, un chiffre en repli de 2000 par rapport à la semaine précédente.



Les autres indicateurs au menu du jour incluent les indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que les ventes de logements anciens.



La thématique des introductions en Bourse devrait également animer le marché, les investisseurs espérant que les débuts boursiers du média social Reddit, prévus dans la matinée, confirment la santé étincelante actuellement affichée par le compartiment technologique.





