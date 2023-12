Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la Fed, dernier obstacle de l'année information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 15:03









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue sur une note de faiblesse lundi matin à la veille de la publication des chiffres de l'inflation, mais surtout du coup d'envoi de la dernière réunion de la Fed de l'année, qui devraient fournir de précieuses indications quant à l'orientation des taux d'intérêt.



Les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais semblent pour l'instant préfigurer un repli de près de 0,1% à l'ouverture pour le Dow Jones comme pour le Nasdaq.



Ce climat d'attentisme devrait au moins perdurer jusqu'à demain et la parution des données mensuelles sur les prix à la consommation, qui devraient montrer une poursuite de la modération de l'inflation en novembre.



Si l'attente de cette statistique devrait limiter les mouvements, l'attention des investisseurs se tournera surtout vers la réunion de la Fed, dans un concert d'appels à baisser les taux.



Les investisseurs savent que ces deux rendez-vous majeurs devraient fournir des éléments sur la trajectoire des taux alors que le marché ne table plus que sur une probabilité de 38% sur une réduction du coût du crédit en mars, contre 51% il y a une semaine, selon le baromètre Fedwatch.



'Malgré les données encourageantes sur l'inflation, la résilience de l'emploi devrait toutefois pousser la Fed à rester vigilante et à modérer les attentes des investisseurs sur les perspectives de baisses de taux', explique Franck Dixmier, chez Allianz Global Investors.



Alors que Wall Street vient d'aligner six semaines de hausse, l'actualité de la semaine pourrait pousser les marchés américains vers de nouveaux plus hauts historiques ou au contraire marquer la fin du 'rally' de fin d'année.



'Si le président de la Fed Jerome Powell devait se monter plus restrictif que prévu par les marchés, cela pourrait entraîner un repli des actifs risqués après les solides gains du mois écoulé', prévient Larry Adam, le directeur des investissements de Raymond James.



Dans le contexte de prudence avant la réunion de la Fed, les obligations d'Etat sont un peu moins recherchées et le rendement à 10 ans du Trésor remonte de presque trois points de base à 4,27%.



Le dollar repart à la baisse après sa remontée des dernières semaines à l'avant-veille des annonces de la Fed qui pourrait préfigurer de premières baisses de taux l'an prochain.



La perspective d'un marché mondial de plus en plus excédentaire du fait du ralentissement de l'activité économique mondiale empêche tout véritable redressement des prix du baril.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) signe néanmoins un léger rebond technique après avoir atteint, la semaine passée, des plus bas depuis le début de l'été.





