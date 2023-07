Wall Street: la détente des taux dope le Nasdaq, plombe le $ information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 22:30

(CercleFinance.com) - Wall Street a accéléré à la hausse au cours de la dernière heure dans le sillage de la 'tech' : le S&P500 gagne +0,85% à 4.510, il cumule +2,6% depuis lundi, +17,5% depuis le 1er janvier, il retrouve ses niveaux de début avril 2022, à moins de 1% de la résistance des 4.545 de fin mars 2022.

Un nouvel emballement haussier avec des gérants 'courant après le papier' alors que le 'VIX' retombait en séance au contact des 13, flirtant avec ses meilleurs niveaux annuels: une évaporation du 'risque' largement inspiré par la détente de -20Pts des rendements sur les T-Bonds en 48H, grâce à une résurgence des anticipations d'assouplissement de la stratégie de la FED face à une inflation qui se contracte bien plus nettement que prévu.



La baisse des taux est traditionnellement favorable aux 'technos' et le Nasdaq composite grimpe de +1,6% 14.141, au plus haut depuis 1 an: il gagne déjà +3,6% en 4 séances et franchit le cap des +35% annuels... mais le Nasdaq-100 le surpasse avec +1,7% (+4% en 4 séances) et +42,4% depuis le premier janvier.



C'est le titre Alphabet qui a servi de locomotive avec +4,7%, suite à un remaniement bien accueilli de l'équipe dirigeante.

Nvidia s'est une nouvelle fois distingué avec un bond de +5% à 460$ (+205% annuel), Qualcomm a pris +3,7%, Cadence Design +2,9%, Palo-Alto +2,7%.



Les 'small caps' n'ont pas démérité avec le Russel-2000 qui prend +0,9% à 1.951Pts,



Les industrielles du Dow Jones sont largement délaissées, notamment la défensive Walgreen avec -2% et les pétrolières Exxon et Chevron (-1,3%) qui plombent l'indice historique.

Au sein du S&P500, ce sont les compagnies aériennes qui ont freiné le rallye haussier.

Les exportatrice ont en revanche été soutenues par la chute du Dollar qui prend une tournure inexorable (pire semaine depuis octobre dernier), avec la cassure des principaux supports moyen terme initiée mercredi, et largement confirmée ce jeudi.



Le Dollar Index s'enfonce sous le palier des '100' (à 0,9997), au plus bas depuis depuis mars 2022: il se rapproche de l'ex-résistance des 99 de mars 2020 et septembre 2019.



Le billet vert est affaibli par la conviction que la FED n'aura pas besoin de relever une dernière fois ses taux mi-septembre (le consensus sur un 'repo' porté à 5.75% est passé en 48H de 50% vers moins de 15%).



'Si la Réserve fédérale va probablement augmenter ses taux encore à la fin de ce mois, ces données soutiennent notre vision qu'il devrait s'agir de la dernière hausse', réagissait-on chez Commerzbank après cette publication.



La décrue de l'inflation aux Etats Unis surprend par sa rapidité (elle reflète notamment le spectaculaire reflux du prix des carburants) et après un CPI à +3%, le Département du Travail, publie des prix à la production aux Etats-Unis en hausse de seulement 0,1% en juin (contre +0,9% en mai) et à 2,6% hors alimentation (contre +2,8% en mai).