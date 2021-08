Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la dérive à l'horizontale se poursuit information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 15:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note hésitante mardi matin, freinée par les inquiétudes entourant la propagation du variant Delta, tout particulièrement en Asie. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice S&P 500 est virtuellement inchangé, tandis que celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,1%, annonçant un début de séance sans grand changement. Wall Street avait déjà dérivé à l'horizontale pendant une grande partie de la séance d'hier, les scores ayant évolué au sein d'une fourchette réduite allant de 0,2% à 0,3% avant de finir autour de l'équilibre. Certains stratèges avertissent toutefois que les marchés d'actions entrent dans une période de volatilité accrue, due à l'absence de volumes durant la trêve estivale, un phénomène qui requiert selon eux une approche 'prudente'. 'Les risques comprennent une approche moins bienveillante de la Fed au sommet de Jackson Hole (fin août) et lors du FOMC du 22 septembre, ainsi que des mesures de confinement plus strictes en Chine visant à contenir la progression du variant Delta', soulignent ainsi les équipes de BofA. Au-delà de la Chine, où le trafic aérien s'est effondré de 30% en une semaine, les mesures de restrictions sanitaires refleurissent un peu partout à travers le monde. Parallèlement, la raréfaction des indicateurs économiques et des résultats d'entreprises risque de priver les acheteurs de raisons d'entretenir le récent mouvement haussier. 'Il sera intéressant de voir si les chiffres américains des prix à la consommation viendront animer la tendance demain', s'interroge Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank. 'Toutefois, l'inflation avait battu les attentes dans des proportions jamais atteintes au cours des deux derniers mois, sans que cela ne génère un impact majeur, donc cela reste à voir', souligne-t-il. Publiée dans la matinée, la productivité non-agricole a augmenté de 2,3% aux Etats-Unis au deuxième trimestre en rythme annuel, après une progression de 4,3% au trimestre précédent. Cette statistique a été accueillie dans l'indifférence générale. Le seul mouvement de marché notable ce matin concerne le pétrole avec un solide rebond du baril de pétrole brut américain WTI, qui reprend 1,9% sur le NYMEX. A 1,1715, le dollar (+0,2%) est par ailleurs revenu à son plus haut niveau face à l'euro depuis le 1er avril dernier.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.