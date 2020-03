Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la dégringolade continue malgré l'emploi Cercle Finance • 06/03/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - Pour la troisième fois cette semaine, la Bourse de New York devrait ouvrir en forte baisse vendredi matin, en dépit de la publication de données témoignant de fortes créations d'emplois aux Etats-Unis le mois dernier. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains décrochent de presque 3%, annonçant une poursuite de la spirale qui entraîne Wall Street à la baisse depuis maintenant deux semaines. A en croire le Département du Travail, l'économie américaine a créé 273.000 emplois non agricoles au mois de février, là où le consensus des économistes n'en espérait que 190.000. Le taux de chômage s'est parallèlement tassé de 0,1 point à 3,5%, à la faveur du dynamisme affiché par de nombreux secteurs, dont ceux de la santé, de la restauration, de la construction ou de la finance. Difficile, malgré ces bons chiffres, de trouver des investisseurs disposés à prendre des risques et à se lancer dans des achats d'actions, même ciblés. Les investisseurs s'inquiètent tout particulièrement du risque d'une retombée en récession de l'économie mondiale, devenu bien réel avec la mise à l'arrêt de pans entiers de l'activité économique, comme le transport aérien. 'Le coût de l'épidémie atteint un niveau astronomique,' s'alarme Tomas Hildebrandt, le gérant senior en charge de la gestion institutionnelle d'actifs français du fonds scandinave Evli. D'après le fonds d'investissement nordique, l'épidémie de Covid-19 devrait impacter la croissance économique mondiale à hauteur de 0,3% au premier trimestre. 'Afin de compenser ces pertes, de nombreux pays sont prêts à accorder des allègements fiscaux, et les banques centrales devraient également réagir', assure Tomas Hildebrandt. Une réaction qui tarde pour l'instant à se manifester, malgré la décision de la Réserve fédérale américaine d'abaisser en urgence ses taux directeurs en début de semaine. Pire, les outils proposés aux dirigeants ne seraient même pas efficaces, selon certains observateurs. 'Il s'agit d'un choc d'offre pour lequel la réponse monétaire est très peu adaptée', avertit-on ainsi chez Vega Investment Mangement.

