Wall Street : la dégradation du marché de l'emploi inquiète

(CercleFinance.com) - Après une ouverture incertaine, Wall Street s'est orientée à la baisse jeudi matin suite à la publication d'une hausse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage. Une heure environ après le coup d'envoi des échanges, le Dow Jones se replie ainsi de 0,3% à 26.915,5 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 10.699,5 points. Le Département américain du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 1.416.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.307.000 la semaine précédente. 'Il s'agit de leur première hausse depuis le mois de mars', s'inquiète un analyste. 'Les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, tout comme la statistique qui illustrent la confiance des ménages, appellent à une certaine prudence', estime-t-il. 'L'incertitude quant à la rallonge budgétaire nécessaire pour éviter une chute brutale du revenu des ménages à la fin du mois constitue en effet un risque immédiat', avertit le spécialiste. Publié une demi-heure après l'ouverture, l'indicateur avancé du Conference Board s'est, lui, inscrit en hausse de 2% au titre du mois de juin. Sinon, l'actualité du jour reste focalisée autour des publications de résultats des entreprises. Tesla progresse ainsi de 1,2% après avoir dévoilé hier soir un profit inespéré de 2,18 dollars par titre, même si l'intégralité des gains provient de son activité de crédit automobile, et non des ventes de voitures proprement dites. Twitter grimpe pour sa part de 6% après l'annonce d'une forte progression du nombre d'utilisateurs au cours du trimestre écoulé. Contre la tendance, Microsoft abandonne près de 2% après avoir pourtant battu le consensus tant au niveau de ses bénéfices que du chiffre d'affaire, ce qui montre que les 'vraies' attentes du marché étaient sans doute plus élevées.

